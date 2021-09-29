Новое общественное пространство появилось на западе Москвы

Фото: vk.com/infokgh

Новое общественное пространство появилось на западе столицы. Специалисты благоустроили сквер около библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатском, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Там реконструировали площадку для отдыха, установили садовые диваны. Сделали сцену для проведения праздничных районных мероприятий. Обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей", – говорится в сообщении.

Также специалисты обустроили веревочный лабиринт, восстановили дорожно-тропиночную сеть. Территорию озеленили: высадили свыше 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.

