Новое общественное пространство появилось на западе Москвы

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Фото: vk.com/infokgh
Новое общественное пространство появилось на западе столицы. Специалисты благоустроили сквер около библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатском, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Там реконструировали площадку для отдыха, установили садовые диваны. Сделали сцену для проведения праздничных районных мероприятий. Обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей", – говорится в сообщении.
Также специалисты обустроили веревочный лабиринт, восстановили дорожно-тропиночную сеть. Территорию озеленили: высадили свыше 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны.
Ранее сообщалось, что в районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.
"Это наш город": в столице благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов
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