Футбольное поле в столичном парке "Яуза" будет открыто круглый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Футбольное поле, расположенное в парке "Яуза" на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, будет открыто круглый год. Спортивная арена площадью свыше 4 400 квадратных метров оборудована системой обогрева, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Искусственный травяной покров соответствует стандартам FIFA и рекомендован Российским футбольным союзом. По периметру поля установлено защитное ограждение, что позволит держать мяч на площадке", – говорится в сообщении.

Трибуны рассчитаны на 250 зрителей. Предусмотрены места и для маломобильных граждан.

Для спортсменов оборудовали раздевалки с душевыми.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий парка "Яуза". По его словам, после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.