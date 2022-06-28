Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 28 июня, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов, по области – 24...29 градуса. Ветер северо-восточный – 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что влияние атмосферного фронта немного умерит жару, но это не скажется на кислородном режиме: в течение дня выраженный дефицит и условия погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столице начнет спадать жара. По его словам, уже во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов. Эксперт объяснил, что в первой половине дня антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии.

В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он.

Однако синоптик добавил, что жара 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.

