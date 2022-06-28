Где искупаться в Москве после работы

В такую жару даже после дня в офисе с кондиционером многим хочется искупаться. Для этого необязательно ехать за город: поплавать жители столицы могут как в комфортных бассейнах, так и в специально подготовленных зонах отдыха. Рассказываем, куда поехать после рабочего дня.

В черте города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году в столице к летнему сезону подготовили 139 мест, где можно отдохнуть. Из них 13 – с возможностью искупаться.

К примеру, в Северном административном округе можно поплавать в Левобережье, а в Восточном – в Путяевском пруду № 1 и озере Белом. В Западном же округе подготовили зону отдыха с купанием в озере Мещерском. Полный список мест можно посмотреть здесь.

Чтобы отдых был безопасным, водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов. За зонами также внимательно следит Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы воды и песка, оценивают территорию на наличие клещей, а также следят за объектами торговли и общепита.

Тем не менее всегда нужно смотреть на знаки безопасности. У каждого водоема есть таблички с надписью "Купаться разрешено" или "Купаться запрещено". Во втором случае их могут ставить, если вдруг эпидобстановка в зоне отдыха ухудшится. Как только все нормализуется, "запрещено" вновь меняют на "разрешено".

Весь спектр развлечений

Аквакомплекс "Лужники". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Скоротать вечер можно и в городских бассейнах. К примеру, в аквакомплексе "Лужники" можно искупаться сразу в трех – спортивном, пляжном и детском. Там же находится аквапарк с девятью горками. А после заплыва есть возможность попариться в одной из восьми бань или саун.

Цена за четыре часа посещения начинается от 2 450 рублей, за ребенка от 7 до 13 лет – от 1 000. Дети до 7 лет могут купаться бесплатно. Комплекс работает с 10:00 до 22:00.

Два взрослых бассейна и один детский ждут гостей парка "Фили". Зона отдыха расположилась прямо на набережной Москвы-реки. Оттуда же поступает вода, проходя перед этим через систему фильтров: она очищается и нагревается до комфортных 24 градусов. После заплыва можно отдохнуть на лежаках, сходить в кафе, сыграть в пляжный волейбол или мини-футбол.

Цена за сеанс для взрослых – от 500 рублей, для детей до 12 лет – от 250. Ребенка до года пропустят бесплатно. Комплекс для купания будет работать до 31 августа с 10:00 до 21:00.



Пляж под открытым небом на Северном речном вокзале. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще вариант – легендарный открытый бассейн "Чайка" недалеко от метро "Парк культуры". Посетителей ждут два взрослых бассейна и два детских, занятия по плаванию, аквааэробике, водному поло и прыжкам в воду. Вдобавок к этому – каскадный душ, банный комплекс, соляная пещера и ледяная купель. Цена разового посещения для взрослых – от 1 500 рублей, режим работы – с понедельника по субботу с 07:00 до 22:45, в воскресенье – с 08:00 до 20:45.

Еще одно место – спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ". Здесь поплавать можно в двух 50-метровых бассейнах. Один из них находится под открытым небом (временно закрыт), температура воды поддерживается круглый год на уровне +28 градусов. Рядом с ним есть шезлонги и зонтики. Разовое посещение на свободное плавание – от 500 рублей, для льготных категорий – от 350. Важный момент: для посещения нужно взять с собой шапочку и получить справку в районной поликлинике у терапевта, а также следить за обновлениями в официальной группе в соцсетях (некоторые сеансы могут отменять из-за соревнований).

В начале лета в Москве заработала новая зона отдыха под открытым небом на Северном речном вокзале. Здесь есть два взрослых бассейна и один детский, температура воды там никогда не падает ниже 26 градусов. Для отдыхающих расставили лежаки с зонтиками, подготовили раздевалки и душевые. Выпить чаю и подкрепиться можно в фитобаре, а также на летней кухне и в ресторане, который работает с 09:00 до 21:00.

Сам пляж принимает посетителей каждый день с 10:00 до 22:00. Цена на лежак в будний день составит 1 000 рублей, в выходной – 1 500. Дети до 6 лет могут отдохнуть бесплатно, на ребенка с 7 до 12 лет действует скидка 50%.