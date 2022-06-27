МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во вторник в столице ожидается сильная жара с температурой воздуха до 30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В Москве 28 июня местами сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 30 градусов", – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, головной убор и пить больше воды.

В связи с установившейся в столице жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой ожидается погода в Москве и Подмосковье этим летом. Отмечается, что его температурный фон по сравнению с прошлым годом будет несколько ниже. В целом летний сезон 2022 года в столичном регионе прогнозируется неоднородным.

