Более 160 "комнат прохлады" заработали в городских центрах соцобслуживания – Собянин

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин
Посетители московских центров социального обслуживания могут переждать жару в специальных комнатах с кондиционерами и питьевой водой, сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что ближайшие дни в Москве обещают быть очень жаркими – температура воздуха может превышать климатическую норму на несколько градусов. В связи с этим медики рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице.
"Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что комнаты открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу – с 9:00 до 18:45, в субботу – с 9:00 до 16:00. Узнать адреса центров социального обслуживания можно по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.
Ранее сообщалось, что по поручению Сергея Собянина на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за аномальной жары.
В подземке воду можно бесплатно получить на станциях "Выхино", "Студенческая", "Технопарк", "Багратионовская", "Филевский парк", "Кропоткинская", "Улица 1905 года", "Аэропорт", "Речной вокзал", "Кутузовская", "Фили", "Пионерская" и "Улица Скобелевская". На МЦК воду раздают на станциях "Андроновка", "Бульвар Рокоссовског", "Дубровка" и "Окружная".
Из-за установившейся в столице жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.
В субботу, 25 июня, в Москве температура воздуха превысила 30–32 градуса. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать до 18:00.
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