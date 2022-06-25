На 17 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На 17 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за аномальной жары, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"По поручению Сергея Собянина мы делаем все для того, чтобы поездки пассажиров были комфортными в любую погоду. В ближайшие дни в Москве ожидается аномальная жара, поэтому начали раздавать воду на 17 станциях метро и МЦК. Пожалуйста, соблюдайте меры осторожности в жару и берегите себя", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В подземке воду можно бесплатно получить на станциях "Выхино", "Студенческая", "Технопарк", "Багратионовская", "Филевский парк", "Кропоткинская", "Улица 1905 года", "Аэропорт", "Речной вокзал", "Кутузовская", "Фили", "Пионерская" и "Улица Скобелевская". На МЦК воду раздают на станциях "Андроновка", "Бульвар Рокоссовског", "Дубровка" и "Окружная".

Также сообщается, что в поездах перевели все кондиционеры в летний режим работы – они есть почти в 60% вагонов. Специалисты следят за температурой на станциях и в вестибюлях метро. Если есть необходимость, они корректируют работу вентшахт. Кроме того, временно сняли больше пяти тысяч вторых вестибюльных дверей, что увеличивает приток прохладного воздуха.



Для отличного самочувствия в жаркую погоду пассажирам рекомендуется пить достаточное количество воды и брать ее с собой, носить легкую одежду светлых тонов и головной убор, он защитит от перегрева.

Если температура в транспорте некомфортна, можно позвонить на горячую линию 3210 (с мобильного) или написать в чат-бот @to_deptrans_bot.

Ранее сообщалось, что из-за установившейся в столице жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.



В субботу, 25 июня, в Москве температура воздуха превысила 30–32 градуса. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать до 18:00.

В МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, призвали жителей Москвы сократить время пребывания на улице и регулярно проветривать помещение. Там отметили, что жара может негативно отражаться на состоянии здоровья пожилых людей и детей.

