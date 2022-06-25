Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 25 июня, в Москве установится жаркая погода без осадков, но с переменной облачностью, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха превысит 30–32 градуса. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать с 12:00 до 18:00.

Ранее в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, призвали жителей Москвы сократить время пребывания на улице и регулярно проветривать помещение. Там отметили, что жара может негативно отражаться на состоянии здоровья пожилых людей и детей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. По его словам, в субботу и воскресенье температура повысится до 30 градусов и даже превысит эту отметку.

Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.