Невролог назвала причины головных болей в жару

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Причинами головных болей в жару могут быть высокая температура воздуха, употребление мороженого или кусков льда, а также колебание артериального давления. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Невролог-вегетолог Елена Беленко отметила, что в жару тело пытается охладиться и выделяет пот на поверхность кожи. При этом если нет восполнения выделяющейся жидкости, то организм оказывается в условиях недостатка. Из-за этого происходит спазм сосудов головы.

Врач рекомендовала компенсировать потерю жидкости. Беленко пояснила, что в обычных условиях норма для питьевого режима составляет 25–30 миллилитров на килограмм массы тела. В жару же специалист посоветовала увеличить количество выпиваемой воды, если нет противопоказаний.

Невролог подчеркнула, что головная боль может возникнуть и вследствие употребления мороженого, холодной жидкости или кусков льда. Такая боль называется клиновидно-небной ганглионевралгией.

"Сначала организм чувствует внезапный сильный холод во рту или горле, далее он пытается отреагировать и согреть эти охлажденные зоны. Кровеносные сосуды по всей голове расширяются, пропуская дополнительную кровь в эту область для обогрева. Это быстрое изменение размера кровеносных сосудов вызывает внезапную боль", – отметила Беленко.

В этом случае невролог рекомендовала перестать есть или пить холодное, заменив это на жидкость комнатной температуры. Человек также может прижать язык или большой палец к небу, чтобы передать тепло и согреть замерзшую зону.

Беленко рассказала, что головная боль может появиться из-за колебания артериального давления. При этом в жару может быть как снижение, так и повышение давления.

"Такие реакции будут происходить, если вегетативная нервная система не может включить адаптацию, подстройку под изменившиеся условия внешней среды", – сказала специалист.

Невролог посоветовала переместиться в прохладное помещение, положить на лоб специальный компресс и попить воды. В случае снижения давления стоит положить ноги на подушку, чтобы они оказались выше головы. При повышении стоит принять привычное лекарство и обратиться к врачу.

У страдающих мигренями людей могут учащаться приступы, чему способствуют обезвоживание, перепады температуры, жаркая погода и яркий солнечный свет. Летом Беленко рекомендовала беречь себя и не терпеть головную боль, а обратиться к врачу.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, почему в летний сезон у многих людей учащаются головные боли. Он пояснил, что из-за дефицита воды у человека ухудшается текучесть крови и кровоснабжение всех органов, в том числе головного мозга. Специалист подчеркнул, что летом здоровому человеку необходимо выпивать 2–2,5 литра воды.

