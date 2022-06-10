Невролог объяснил, почему летом голова может чаще болеть

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В летний сезон у многих людей учащаются головные боли, рассказал врач-невролог Павел Хорошев. По словам специалиста, это связано с нехваткой воды в организме и усиленным потоотделением.

Из-за дефицита воды, пояснил врач, ухудшается текучесть крови и кровоснабжение всех органов, в том числе головного мозга. Он отметил, что летом здоровому человеку необходимо выпивать 2–2,5 литра воды.

"Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", – сказал Хорошев в интервью радио Sputnik.

В то же время невролог предупредил, что существуют заболевания, при которых большое количество воды противопоказано. К таким недугам относятся нарушения деятельности почек, сердца и асцит.

Ранее врач-невропатолог Игорь Орлов рассказал, что существует два способа, которые позволяют уменьшить или полностью снять головную боль без приема лекарств. Первый – массаж ушей. Для этого нужно полностью закрыть ушную раковину ладонью и слегка надавить на нее, а затем медленно совершать движения.

Второй способ избавиться от головной боли, не прибегая к таблеткам, продолжил врач, – использование специальных масел. Например, камфорного. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить скрученный из ваты тампон.

