Невропатолог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

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Существует два способа, которые позволяют уменьшить или полностью снять головную боль, рассказал врач-невропатолог Игорь Орлов.

Первый – массаж ушей, уточнил специалист. Для этого нужно полностью закрыть ушную раковину ладонью и слегка надавить на нее, а затем медленно совершать движения.

"Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах. Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа", – сказал Орлов в интервью радио Sputnik.

Второй способ избавиться от головной боли, не прибегая к таблеткам, продолжил врач, – использование специальных масел. Например, камфорного. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить скрученный из ваты тампон.

"Эта прекрасная процедура тоже активизирует мозговое кровообращение. Если у человека болит голова и он хочет избавиться от боли, то этот метод должен помочь", – сказал медик.

При этом Орлов подчеркнул, что устанавливать причину головной боли и назначать лечение должен врач. В этом случае пациентам обычно рекомендуют принимать лекарственные препараты, которые улучшают кровоток, подчеркнул невролог.

Ранее врач Дмитрий Шубин рассказал, что шоколад, твердый сыр и кофе могут вызывать приступы сильной головной боли. По его словам, мигрень провоцирует вещество амин, которое есть во всех названных продуктах. Кроме того, такая головная боль может возникнуть и после употребления красного сухого вина.

