Невропатолог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Фото: depositphotos/undrey
Существует два способа, которые позволяют уменьшить или полностью снять головную боль, рассказал врач-невропатолог Игорь Орлов.
Первый – массаж ушей, уточнил специалист. Для этого нужно полностью закрыть ушную раковину ладонью и слегка надавить на нее, а затем медленно совершать движения.
"Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах. Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа", – сказал Орлов в интервью радио Sputnik.
Второй способ избавиться от головной боли, не прибегая к таблеткам, продолжил врач, – использование специальных масел. Например, камфорного. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить скрученный из ваты тампон.
"Эта прекрасная процедура тоже активизирует мозговое кровообращение. Если у человека болит голова и он хочет избавиться от боли, то этот метод должен помочь", – сказал медик.
При этом Орлов подчеркнул, что устанавливать причину головной боли и назначать лечение должен врач. В этом случае пациентам обычно рекомендуют принимать лекарственные препараты, которые улучшают кровоток, подчеркнул невролог.
Ранее врач Дмитрий Шубин рассказал, что шоколад, твердый сыр и кофе могут вызывать приступы сильной головной боли. По его словам, мигрень провоцирует вещество амин, которое есть во всех названных продуктах. Кроме того, такая головная боль может возникнуть и после употребления красного сухого вина.
"Доктор 24": головная боль
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: