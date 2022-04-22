Невролог назвал провоцирующие мигрень продукты

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Шоколад, твердый сыр и кофе могут вызывать приступы сильной головной боли, мигрени. Об этом рассказал врач-невролог, телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
По его словам, мигрень провоцирует вещество амин, которое есть во всех названных продуктах.
Кроме того, такая головная боль может возникнуть и после употребления красного сухого вина. Шубин отметил, что для появления мигрени достаточно небольшого количества напитка, даже глотка.
Ранее сомнолог Андреа Стрэнд рассказала, что нельзя игнорировать появление потливости по ночам. По ее словам, это может говорить о проблемах с сердцем и COVID-19. При этом, отметила Стрэнд, потливость может появляться и в случае несоблюдения нормальной ночной температуры. Она поведала, что идеальной температурой считается не менее 15 и не более 20 градусов.
"Доктор 24": питание по понедельникам
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