Диетолог назвала вызывающие камни в почках блюда

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Злоупотребление мясной пищей, наваристыми супами на кости, шпинатом и щавелем может вызвать образование камней в почках. Об этом в беседе с News.ru сообщила диетолог Анна Коробкина.
По ее словам, проблема дает о себе знать не сразу, зачастую это вскрывается спонтанно во время диспансеризации. Первые симптомы болезни зависят не от размеров камней, а от их расположения.
"Это может быть камень в 3 миллиметра, 0,5 сантиметра, 1 сантиметр, никак не дающий о себе знать. Главное – где он находится: в синусе почки, паренхиме почки, в лоханке, в просвете мочеточника. Если это камень мочеточника, то он дает о себе знать практически сразу сильными болями. Как правило, камни в почках растут и не сразу себя проявляют", – подчеркнула специалист.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала голодание самым вредным способом похудения. По ее словам, эффект от такой диеты будет кратковременным. Она отметила, что когда человек начнет есть, то все потерянные килограммы быстро вернутся.
"Доктор 24": камни в почках
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