Врач предупредил об опасных последствиях отказа от лечения боли в горле

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Простуда часто сопровождается такими симптомами, как першение или боль в горле, на которые многие не обращают внимание и переносят болезнь на ногах, однако такое отношение к здоровью может обернуться серьезными последствиями, рассказал ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
По словам специалиста, боль в горле может говорить о воспалении небных миндалин, которое способно привести к развитию осложнений на сердце. При этом, подчеркнул врач, определить причину недомогания в данном случае будет сложно.
"Бывает так, что человека начинает беспокоить сердце, он ощущает ноющую, давящую боль, а причина заключается в коварном и не зависящем от сердца состоянии. Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины, или, как их называют в простонародье, гланды, могут влиять на сердце", – сказал Зайцев в интервью радио Sputnik.
Специалист пояснил, что при воспалении небных миндалин в кровоток могут попасть патогены, вызывающие эндокардит и миокардит. Последнее, подчеркнул врач, может привести к госпитализации и даже инвалидности. Для того, чтобы избежать развития осложнений, нужно своевременно обратиться к врачу при проявлении неприятных ощущений в горле, заключил Зайцев.
Ранее кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, когда больное горло можно лечить холодом. Специалист объяснила, что речь идет о случаях, когда боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения. В такой ситуации поможет холодный компресс на травмированный участок.
При этом Гусева подчеркнула, что в других ситуациях лечение холодом может только вызвать снижение иммунитета. Отдельно эксперт предостерегла от разогревания области шеи. В случае болезни из-за тепла возможно нагноение и формирование абсцессов, вылечить которые можно лишь хирургическим вмешательством.
"Доктор 24": ком в горле
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