Врач рассказал об опасности препаратов против кашля

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Врач-терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал Москве 24, что бесконтрольный прием препаратов, подавляющих кашель, может вызвать пневмонию.
Специалист обращает внимание, что кашель не всегда является симптомом вирусной или бактериальной инфекции. Иногда, по словам терапевта, он может возникать из-за внешних раздражителей.
"Например, хронический бронхит может быть вызван регулярным воздействием какого-то химического агента. В больших городах это может быть пыль. Это могут быть газообразные вещества от машин, от заводов, от фабрик. И, естественно, курение", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Еще одна причина кашля – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, говорит терапевт. "Если в пищевод забрасывается содержимое из желудка, то все поднимается вверх и достигает кашлевых рецепторов в гортани в том числе, возникает хронический кашель", – объясняет врач.
Если кашель не проходит, назначать самому себе компьютерную томографию не стоит – это может сделать только специалист после осмотра пациента и сбора анамнеза, говорит эксперт.
Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман перечислил признаки, по которым человек может заподозрить у себя коронавирусную пневмонию. Поводом для обращения к специалисту является лихорадка, малопродуктивный кашель и ощущение нехватки воздуха, предупреждает эксперт.
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