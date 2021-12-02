Врач рассказал об опасности препаратов против кашля

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Врач-терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал Москве 24, что бесконтрольный прием препаратов, подавляющих кашель, может вызвать пневмонию.





Алексей Жито врач-терапевт Они могут быть очень вредны и опасны в некоторых случаях. Если скопилась мокрота в бронхах и пациент принимает противокашлевый препарат, то мокрота застревает, остается в бронхах, человек не может ее выкашлять, не может от нее избавиться, и начинается воспаление – вплоть до пневмонии.

Специалист обращает внимание, что кашель не всегда является симптомом вирусной или бактериальной инфекции. Иногда, по словам терапевта, он может возникать из-за внешних раздражителей.

"Например, хронический бронхит может быть вызван регулярным воздействием какого-то химического агента. В больших городах это может быть пыль. Это могут быть газообразные вещества от машин, от заводов, от фабрик. И, естественно, курение", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Еще одна причина кашля – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, говорит терапевт. "Если в пищевод забрасывается содержимое из желудка, то все поднимается вверх и достигает кашлевых рецепторов в гортани в том числе, возникает хронический кашель", – объясняет врач.

Если кашель не проходит, назначать самому себе компьютерную томографию не стоит – это может сделать только специалист после осмотра пациента и сбора анамнеза, говорит эксперт.





Алексей Жито врач-терапевт Во-первых, КТ – это дополнительная доза облучения. Во-вторых количество инфекций, которое мы можем встретить в этих местах (больницах. – Прим. ред.), большое, можно заразиться в том числе COVID-19. Компьютерная томография далеко не всегда может выявить причину кашля.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман перечислил признаки, по которым человек может заподозрить у себя коронавирусную пневмонию. Поводом для обращения к специалисту является лихорадка, малопродуктивный кашель и ощущение нехватки воздуха, предупреждает эксперт.