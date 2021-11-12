Пульмонолог рассказал, можно ли самостоятельно выявить ковидную пневмонию

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал Москве 24, что заподозрить у себя коронавирусную пневмонию можно по нескольким признакам.
Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечают 12 ноября. В этот праздник организации здравоохранения проводят медицинские осмотры и профилактические мероприятия, посвященные болезни. Дата была учреждена по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.
По словам Александра Пальмана, если у человека наблюдается малопродуктивный кашель, лихорадка и ощущается нехватка воздуха – это повод обратиться к врачу.
При коронавирусе кашель обычно малопродуктивный без мокроты, уточняет специалист. Вместе с тем он добавил, что люди не до конца понимают разницу между обычной пневмонией и коронавирусной.
"Классическая пневмония – это все-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определенные структуры легких, в первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии, ее, на мой взгляд, нужно писать в кавычках, поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция", – уточнил Александр Пальман.
Специалист объясняет, что и в том и в другом случае поражение легких может быть очень большим. При этом врач обращает внимание, что наличие в легких "матового стекла" еще не говорит о коронавирусной пневмонии.
Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что коронавирус более активно распространяют вейперы и курильщики. Если они инфицированы и при этом рядом со здоровыми людьми выдыхают на улице дым, то те, кто будут его вдыхать, рискуют заразиться.
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