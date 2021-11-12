Пульмонолог рассказал, можно ли самостоятельно выявить ковидную пневмонию

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал Москве 24, что заподозрить у себя коронавирусную пневмонию можно по нескольким признакам.

Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечают 12 ноября. В этот праздник организации здравоохранения проводят медицинские осмотры и профилактические мероприятия, посвященные болезни. Дата была учреждена по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

По словам Александра Пальмана, если у человека наблюдается малопродуктивный кашель, лихорадка и ощущается нехватка воздуха – это повод обратиться к врачу.





Александр Пальман врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Если у человека температура 39, тяжелая дыхательная симптоматика, кашель, то применительно к нынешней ситуации вопрос номер один должен быть: "А не ковид ли у меня?". А дальше уже все-таки должны работать доктора.

При коронавирусе кашель обычно малопродуктивный без мокроты, уточняет специалист. Вместе с тем он добавил, что люди не до конца понимают разницу между обычной пневмонией и коронавирусной.

"Классическая пневмония – это все-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определенные структуры легких, в первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии, ее, на мой взгляд, нужно писать в кавычках, поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция", – уточнил Александр Пальман.

Специалист объясняет, что и в том и в другом случае поражение легких может быть очень большим. При этом врач обращает внимание, что наличие в легких "матового стекла" еще не говорит о коронавирусной пневмонии.





Александр Пальман врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Матовое стекло – это не специфический признак. Это один из вариантов рентгенологической картинки, поэтому, если при компьютерной томографии видят матовое стекло, это не означает ковид.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что коронавирус более активно распространяют вейперы и курильщики. Если они инфицированы и при этом рядом со здоровыми людьми выдыхают на улице дым, то те, кто будут его вдыхать, рискуют заразиться.