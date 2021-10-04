Пульмонологи оценили риск появления рубцов в легких после COVID-19

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Если течение COVID-19 проходило тяжело, после болезни у пациентов могут возникнуть участки уплотнений в легких, похожие на рентгеновских снимках на рубцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врача-пульмонолога Александра Пальмана.

При острой вирусной пневмонии на снимках легких видно изображение матового стекла.

"Впоследствии матовое стекло может полностью уйти, но, если заболевание тяжелое, могут возникнуть участки уплотнения – консолидация", – отметил эксперт.

Пальман уточнил, что рубцы – это некое поствоспалительное уплотнение, у многих людей оно проходит. А в некоторых случаях коронавируса начинается преждевременное старение легкого, которое выражается в легочном фиброзе. Но у молодых пациентов эти процессы вряд ли будут запущены. А у людей старше 50 лет этот риск растет, уточнил Пальман.

Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на тяжесть постковидного синдрома. По его словам, если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то его состояние при постковидном синдроме улучшится.

