Врач рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю

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Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рассказал, что у кашля при коронавирусе есть отличительная особенность: он малопродуктивный.
Вместе с тем эксперт добавил, что наличие кашля без мокроты еще не говорит о заражении COVID-19.
"Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное", – подчеркнул иммунолог.
Он также напомнил, что при легком течении COVID-19 кашель может быть не таким сильным. Кроме того, когда коронавирус у пациента длится долго, бывает, что к нему присоединяется бактериальная флора и при кашле проявляется мокрота, объясняет Крючков. Точно определить, есть ли в организме человека инфекция, поможет тестирование, говорит врач.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, которые понижают иммунитет к коронавирусу. Среди них эксперт выделил стресс, недосып, избыточный вес и состояние слизистой носа.
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