Врач рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю

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Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рассказал, что у кашля при коронавирусе есть отличительная особенность: он малопродуктивный.





Николай Крючков врач-иммунолог Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный.

Вместе с тем эксперт добавил, что наличие кашля без мокроты еще не говорит о заражении COVID-19.

"Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное", – подчеркнул иммунолог.

Он также напомнил, что при легком течении COVID-19 кашель может быть не таким сильным. Кроме того, когда коронавирус у пациента длится долго, бывает, что к нему присоединяется бактериальная флора и при кашле проявляется мокрота, объясняет Крючков. Точно определить, есть ли в организме человека инфекция, поможет тестирование, говорит врач.





Николай Крючков врач-иммунолог Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель.

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