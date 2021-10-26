Инфекционист рассказал, какие факторы понижают иммунитет к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Москвой 24 рассказал, что стресс и недосып снижают защиту от коронавируса.
"Иммунитет сажают нарушение сна, его отсутствие, неправильное питание, переохлаждение, стрессовые факторы. Прием продуктов питания, которые вредны для организма, в том числе сахар, алкоголь, а также курение", – объясняет специалист.
Сюда же эксперт отнес избыточный вес и состояние слизистой носа. По словам врача, эти факторы делают организм восприимчивым к инфекциям.
"Все эти факторы влияют на течение любого инфекционного процесса, на коронавирусную инфекцию в первую очередь, потому что она умеет обходить иммунные барьеры. И если иммунитет снижен, то обходит их гораздо активнее", – предупреждает Тимаков.
Инфекционист добавил, что состояние иммунитета напрямую влияет на тяжесть заболевания. "Если иммунитет хороший, то болеют в легкой форме. Если иммунитет снижен, вирус размножается более активно и возможно тяжелое течение заболевания", – говорит врач.
Ранее Роспотребнадзор назвал лекарства, снижающие выработку иммунитета от COVID-19. В ведомстве уточнили, что навредить способны цитостатики и кортикостероиды. Такие препараты часто назначают при онкологии и ревматологических заболеваниях. При этом отмечается, что в целом не существует препаратов, которые было бы нельзя совмещать с вакциной.
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