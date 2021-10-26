Инфекционист рассказал, какие факторы понижают иммунитет к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Москвой 24 рассказал, что стресс и недосып снижают защиту от коронавируса.

"Иммунитет сажают нарушение сна, его отсутствие, неправильное питание, переохлаждение, стрессовые факторы. Прием продуктов питания, которые вредны для организма, в том числе сахар, алкоголь, а также курение", – объясняет специалист.

Сюда же эксперт отнес избыточный вес и состояние слизистой носа. По словам врача, эти факторы делают организм восприимчивым к инфекциям.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Если слизистая сухая и убитая, от отопления ли, от воздуха сухого, она не убирает вирус из носа, ему легче прилепиться. Если же она влажная и работает, то там образуются вещества, которые вирус инактивируют. И эта слизь является барьером для проникновения вируса.

"Все эти факторы влияют на течение любого инфекционного процесса, на коронавирусную инфекцию в первую очередь, потому что она умеет обходить иммунные барьеры. И если иммунитет снижен, то обходит их гораздо активнее", – предупреждает Тимаков.

Инфекционист добавил, что состояние иммунитета напрямую влияет на тяжесть заболевания. "Если иммунитет хороший, то болеют в легкой форме. Если иммунитет снижен, вирус размножается более активно и возможно тяжелое течение заболевания", – говорит врач.





Евгений Тимаков врач-инфекционист В предыдущих мутациях коронавируса часть людей не болели, потому что естественный иммунитет не позволял проникнуть вирусу в организм. Теперь таких все меньше и меньше. Точных цифр нет, но предварительные расчеты показывают, что тех, кто может не заразиться COVID-19, меньше 5%.

Ранее Роспотребнадзор назвал лекарства, снижающие выработку иммунитета от COVID-19. В ведомстве уточнили, что навредить способны цитостатики и кортикостероиды. Такие препараты часто назначают при онкологии и ревматологических заболеваниях. При этом отмечается, что в целом не существует препаратов, которые было бы нельзя совмещать с вакциной.