Для заражения "Дельта"-штаммом достаточно пройти мимо больного – иммунолог

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"Дельта"-штамма нужно почти в четыре раза меньше, чем "уханьского" варианта, для заражения коронавирусом. Об этом заявил врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

По его словам, введение нерабочих дней связано с распространением именно "Дельта"-штамма, так как он обладает большей способностью к заражению.

"Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если "уханьским" штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом "Дельта" можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски", – пояснил Болибок.

При этом он отметил, что самый надежный способ защитить себя – сделать прививку от коронавируса. Болибок подчеркнул, что вакцина практически на 100% предотвращает смерть из-за COVID-19.

"Если говорить конкретно про наиболее распространенный в России препарат "Спутник V", то его эффективность против штамма "Дельта" превышает 90 процентов", – заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "Дельтой" и AY.4.2. По словам исследователя, пока нет данных о том, что при новом штамме коронавируса "Дельта" AY.4.2 болезнь протекает в более тяжелой форме.

