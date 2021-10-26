В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "Дельтой" и AY.4.2

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что пока нет данных о том, что при новом штамме коронавируса "Дельта" AY.4.2 болезнь протекает в более тяжелой форме. Об этом сообщает РИА Новости.
"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет", – отметил эксперт.
Данное заявление Хафизов сделал после результатов исследования органов здравоохранения Великобритании, показавших, что штамм AY.4.2 может быть опаснее, чем исходная мутация "Дельта".
Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье новым вариантом коронавируса AY.4.2 заразились три человека. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
До этого британские ученые предупредили, что AY.4.2 является потомком "Дельта"-штамма. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.
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