В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "Дельтой" и AY.4.2

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что пока нет данных о том, что при новом штамме коронавируса "Дельта" AY.4.2 болезнь протекает в более тяжелой форме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет", – отметил эксперт.

Данное заявление Хафизов сделал после результатов исследования органов здравоохранения Великобритании, показавших, что штамм AY.4.2 может быть опаснее, чем исходная мутация "Дельта".

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье новым вариантом коронавируса AY.4.2 заразились три человека. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

До этого британские ученые предупредили, что AY.4.2 является потомком "Дельта"-штамма. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.