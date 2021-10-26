В Роспотребнадзоре оценили способность российских тестов выявлять штамм AY.4.2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подавляющее большинство российских тест-систем на COVID-19 способны выявлять новый штамм AY.4.2, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты. Особенность этой линии – две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Хафизов отметил, что ученые постоянно проверяют тест-системы на новые мутации коронавируса, чтобы определить те, которые невозможно выявить.
Накануне стало известно, что в Москве и Подмосковье новым вариантом коронавируса AY.4.2 заразились три человека. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
До этого британские ученые предупредили, что AY.4.2 является потомком "Дельта"-штамма. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.
Россиянам показали, как выглядит штамм коронавируса "Дельта"
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