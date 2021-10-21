Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что не считает новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасным.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ зафиксировали единичные случаи разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2. Специалист не исключил, что он может дать дополнительный толчок к подъему заболеваемости в стране.
Судя по ситуации в Великобритании, AY.4.2 не агрессивен, предположил специалист. По его словам, в этой стране фиксируется большое количество зараженных, но при этом довольно мало тяжелобольных, а также смертей, поскольку большинство людей привиты.
"Эта вариация там активно распространялась, но за эти 3–4 месяца она не сумела вытеснить обычный "Дельта"-штамм. Так, болтается на уровне нескольких процентов: 6–9% от всех зараженных "Дельта"-вариантом, что в общем-то указывает – какой-то особой опасности этот вариант, скорее всего, не представляет", – уточнил Скулачев.
По мнению эксперта, вакцины против нового штамма коронавируса AY.4.2 так же эффективны, как и против других вариаций инфекции.
"Если бы это было нет так, в Великобритании он начал бы вытеснять "Дельта"-штамм. Но там страна вся вакцинирована. И мы бы видели рост госпитализаций в Великобритании, чего тоже не происходит, поэтому особой тревоги сейчас конкретно этот вариант не вызывает", – заключил Скулачев.
Вместе с тем некоторые эксперты все же полагают, что новый штамм коронавируса AY.4.2 является более заразным, чем вариант "Дельта", как минимум на 15%. Об этом рассказал замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В свою очередь, главный внештатный пульмонолог Минздрава, доктор медицинских наук Андрей Малявин заявил, что заболевание при инфицировании AY.4.2 протекает сложнее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: