Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что не считает новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасным.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ зафиксировали единичные случаи разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2. Специалист не исключил, что он может дать дополнительный толчок к подъему заболеваемости в стране.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Штамм AY.4.2 – это тот же штамм "Дельта", но с небольшой вариацией. Во-первых, он обнаружен не сейчас, а еще летом в Великобритании, потому что она чемпион мира по генетическому анализу коронавируса.

Судя по ситуации в Великобритании, AY.4.2 не агрессивен, предположил специалист. По его словам, в этой стране фиксируется большое количество зараженных, но при этом довольно мало тяжелобольных, а также смертей, поскольку большинство людей привиты.

"Эта вариация там активно распространялась, но за эти 3–4 месяца она не сумела вытеснить обычный "Дельта"-штамм. Так, болтается на уровне нескольких процентов: 6–9% от всех зараженных "Дельта"-вариантом, что в общем-то указывает – какой-то особой опасности этот вариант, скорее всего, не представляет", – уточнил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Похоже, что этот вариант не является чем-то более заразным, чем штамм "Дельта". Во многом потому, что штамм "Дельта" уже очень заразен. И пока что нужно опасаться его: сейчас он уже захватил весь мир, включая Россию.

По мнению эксперта, вакцины против нового штамма коронавируса AY.4.2 так же эффективны, как и против других вариаций инфекции.

"Если бы это было нет так, в Великобритании он начал бы вытеснять "Дельта"-штамм. Но там страна вся вакцинирована. И мы бы видели рост госпитализаций в Великобритании, чего тоже не происходит, поэтому особой тревоги сейчас конкретно этот вариант не вызывает", – заключил Скулачев.

Вместе с тем некоторые эксперты все же полагают, что новый штамм коронавируса AY.4.2 является более заразным, чем вариант "Дельта", как минимум на 15%. Об этом рассказал замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В свою очередь, главный внештатный пульмонолог Минздрава, доктор медицинских наук Андрей Малявин заявил, что заболевание при инфицировании AY.4.2 протекает сложнее.