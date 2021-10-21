Иммунолог перечислил основные риски намеренного заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 отметил, что человек обрекает себя на серьезный риск при заражении коронавирусом в результате намеренного контакта с больным.

Ранее медицинский директор одной из столичных клиник Павел Бранд опубликовал переписку знакомого, согласно которой его бывшая одноклассница намеренно заразила себя и родственников коронавирусом. Женщина думала, что для легкого течения инфекции нужно контактировать с больным в легкой форме. Для этого она с двумя детьми пришла к подруге с подтвержденным COVID-19. В итоге женщина после тяжелой болезни умерла в больнице, одного ребенка недавно перевели из реанимации, а муж погибшей и второй ребенок перенесли инфекцию без осложнений.

Крючков рассказал, что ему лично известно об историях, когда люди намеренно заражались коронавирусом. Однако назвать это явление широко распространенным в стране все же нельзя, добавил он.

"Это логика ведь не в COVID-19 появилась. Ветрянкой намеренно заражали детей, хотя от нее существует вакцина. Никакого смысла это не имеет, логике не поддается. К сожалению, у некоторых людей вот такое особенное видение", – говорит эксперт.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Главный корень зла – переоценка рисков вакцинации и недооценка рисков заболевания. Это обычный феномен, который давно описан. Кроме того, человек наступление риска не может перенести на себя. Будто бы с ним ничего плохого не произойдет.

Еще одной причиной подобного поведения Крючков назвал доверие к неофициальным методам профилактики и лечения.

"Мистическое, оккультное мышление. Люди верят в подобные штуки. Им кажется, что они адаптируются к ситуации, находят "специалистов" из народа, к которым прислушиваются. Проблема в том, что они могут ляпнуть все что угодно и большой ответственности за это нет. Случится трагедия, а такие "специалисты" сначала удивятся, потом скажут, что всякое бывает в жизни, и исчезнут", – объясняет проблему Крючков.

Эксперт со ссылкой на исследования китайских ученых сообщил, что если источник инфекции переносит коронавирус в легкой или средней форме, то у зараженного от него человека риск клинических проявлений болезни и ее более тяжелого течения возрастает в четыре раза. Однако многое в этой ситуации зависит от индивидуальных особенностей организма, отметил собеседник Москвы 24.

"Здесь дело не только в иммунитете, но и в вирусной нагрузке, которая исходит от источника инфекции. Она определяется интенсивностью выделения вируса у зараженного, временем и близостью контакта с ним. В зависимости от этого человек получит разное количество вирусных частиц, которые к нему попадут. Дальше мяч на стороне организма контактирующего", – объясняет Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Это очень рискованная история, когда человек хочет специально встретиться с активным врагом. Не понимая, что, даже если он не видит у себя проблем со здоровьем, есть реальный шанс умереть или получить тяжелое течение болезни. Какой в этом смысл, если есть вакцины.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль высказался за введение уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Он напомнил, что на сегодняшний день в законодательстве такая мера не предусмотрена. Однако, по его словам, есть возможность наказывать за распространение фейков.

