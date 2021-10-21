Иммунолог перечислил основные риски намеренного заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 отметил, что человек обрекает себя на серьезный риск при заражении коронавирусом в результате намеренного контакта с больным.
Ранее медицинский директор одной из столичных клиник Павел Бранд опубликовал переписку знакомого, согласно которой его бывшая одноклассница намеренно заразила себя и родственников коронавирусом. Женщина думала, что для легкого течения инфекции нужно контактировать с больным в легкой форме. Для этого она с двумя детьми пришла к подруге с подтвержденным COVID-19. В итоге женщина после тяжелой болезни умерла в больнице, одного ребенка недавно перевели из реанимации, а муж погибшей и второй ребенок перенесли инфекцию без осложнений.
Крючков рассказал, что ему лично известно об историях, когда люди намеренно заражались коронавирусом. Однако назвать это явление широко распространенным в стране все же нельзя, добавил он.
"Это логика ведь не в COVID-19 появилась. Ветрянкой намеренно заражали детей, хотя от нее существует вакцина. Никакого смысла это не имеет, логике не поддается. К сожалению, у некоторых людей вот такое особенное видение", – говорит эксперт.
Еще одной причиной подобного поведения Крючков назвал доверие к неофициальным методам профилактики и лечения.
"Мистическое, оккультное мышление. Люди верят в подобные штуки. Им кажется, что они адаптируются к ситуации, находят "специалистов" из народа, к которым прислушиваются. Проблема в том, что они могут ляпнуть все что угодно и большой ответственности за это нет. Случится трагедия, а такие "специалисты" сначала удивятся, потом скажут, что всякое бывает в жизни, и исчезнут", – объясняет проблему Крючков.
Эксперт со ссылкой на исследования китайских ученых сообщил, что если источник инфекции переносит коронавирус в легкой или средней форме, то у зараженного от него человека риск клинических проявлений болезни и ее более тяжелого течения возрастает в четыре раза. Однако многое в этой ситуации зависит от индивидуальных особенностей организма, отметил собеседник Москвы 24.
"Здесь дело не только в иммунитете, но и в вирусной нагрузке, которая исходит от источника инфекции. Она определяется интенсивностью выделения вируса у зараженного, временем и близостью контакта с ним. В зависимости от этого человек получит разное количество вирусных частиц, которые к нему попадут. Дальше мяч на стороне организма контактирующего", – объясняет Крючков.
Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль высказался за введение уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Он напомнил, что на сегодняшний день в законодательстве такая мера не предусмотрена. Однако, по его словам, есть возможность наказывать за распространение фейков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: