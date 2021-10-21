Врач рассказал о москвичке, которая умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников, рассказал медицинский директор столичной клиники "Семейная" Павел Бранд.
На своей странице в Facebook медик опубликовал переписку, которую ему прислал знакомый врач. Там рассказывается, что женщина намеренно заразила себя и всю свою семью, чтобы перенести болезнь в легкой форме. Для этого она отвела двоих дочерей к подруге, у которой был подтвержденный COVID-19.
"Она до последнего дома лежала, задыхалась уже. <...> Отказывалась в больницу ехать потом. Олег ее заставил, но было поздно уже, не смогли спасти", – говорится в сообщениях.
Согласно опубликованной переписке, супруг женщины со старшей дочерью переболели в легкой форме, а девятилетняя девочка оказалась в реанимации, врачи уже перевели ее в обычную палату.
"Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не успел!" – подписал скрины с перепиской Бранд.
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продолжаться до момента, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Об этом ранее рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Специалист подчеркнула, что обозначить точные сроки пока сложно, она выразила надежду, что уже в ноябре будут видны положительные результаты ограничительных мер и увеличится число прошедших вакцинацию.
Ранее американские ученые выяснили, что основной причиной летальных исходов при COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции или чрезмерная реакция иммунной системы, как считалось раньше.
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