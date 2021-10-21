В Роспотребнадзоре назвали долю детей среди заболевших коронавирусом

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Доля детей среди заболевших коронавирусом составляет 10–11%, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам специалиста, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети ходят в школу или находятся на каникулах.
"В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10–11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", – приводит слова Горелова РИА Новости.
Он пояснил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что дети должны носить маски в общественных местах, где много взрослых, поскольку там велика вероятность заражения коронавирусом.
Он объяснил, вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.
Стало известно, как проходит экспресс-тестирование школьников на коронавирус
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