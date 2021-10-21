Врач объяснил, почему детям нужно носить маски в общественных местах

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В общественных местах, где много взрослых, велика вероятность заражения коронавирусом, поэтому дети должны носить маски, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он объяснил, вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.

Поздняков также отметил, что выделение вируса у детей ниже, чем у взрослых, однако риски заразиться от ребенка сохраняются.

"Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребенка лучше надеть, для его же защиты", – подчеркнул он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что детям следует носить маски со школьного возраста – 7–8 лет.