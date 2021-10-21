Эксперт рассказала, когда в России может прекратиться рост заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продолжаться до момента, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Рост числа заболевших может продолжаться, пока не сформирован коллективный иммунитет, пока население не соблюдает рекомендации, препятствующие распространению инфекции", – приводит ее слова ТАСС.

Специалист подчеркнула, что обозначить точные сроки пока сложно, она выразила надежду, что уже в ноябре будут видны положительные результаты ограничительных мер и увеличится число прошедших вакцинацию.

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики. Об этом ранее заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Подъем заболеваемости эксперт назвала прогнозируемым. По словам Пшеничной, среди пациентов с COVID-19 есть и ранее вакцинированные, но болезнь они переносят в легкой форме. Она также отметила важность формирования коллективного иммунитета. По ее словам, он должен охватывать не менее 80% человек. Сегодня этот показатель составляет чуть больше 45%.