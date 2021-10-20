Голикова назвала регионы – лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва и Подмосковье вошли в число регионов, лидирующих по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Регионы – лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета: Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область", – сказала она.
Наиболее низкие показатели по уровню защищенности населения от COVID-19 фиксируются на Камчатке, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Челябинской области и некоторых других регионах.
По словам Голиковой, в среднем по стране показатель иммунизации населения составляет примерно 45%.
Ранее вице-премьер связала подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с недостаточными темпами вакцинации населения и нарушениями ограничительных мер. Она обратила внимание на тот факт, что показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее.
Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
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