Голикова заявила о необходимости расширить применение QR-кодов в регионах РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после окончания периода нерабочих дней российские регионы должны расширить практику применения QR-кодов. Об этом она сообщила в рамках совещания президента с членами правительства.

Также Голикова подчеркнула, что медицинские организации, которые передают данные в систему учета вакцинированных, переболевших и получающих ПЦР-тест, должны делать это день в день.

"Для целей своевременного заполнения данных регионы могут привлечь, если это еще не сделано, и студентов, и волонтеров", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.