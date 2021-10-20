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Общество

15:00

Голикова заявила о необходимости расширить применение QR-кодов в регионах РФ

власть общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после окончания периода нерабочих дней российские регионы должны расширить практику применения QR-кодов. Об этом она сообщила в рамках совещания президента с членами правительства.

Также Голикова подчеркнула, что медицинские организации, которые передают данные в систему учета вакцинированных, переболевших и получающих ПЦР-тест, должны делать это день в день.

"Для целей своевременного заполнения данных регионы могут привлечь, если это еще не сделано, и студентов, и волонтеров", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.

Якутия присоединилась к системе QR-кодов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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