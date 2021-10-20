В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Саратовской области введут систему QR-кодов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Она заработает с 25 октября, написал вице-губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
"При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", – говорится в публикации.
Бусаргин отметил, что с 25 октября данная мера коснется объектов культуры, а с 29-го числа начнет действовать и в отношении фитнес-центров, бассейнов и аквапарков, кальянных, а также заведений общепита, за исключением тех из них, что работают навынос или расположены на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзала. Действие меры продлится до 11 ноября текущего года.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.
В регионах пытаются справиться с коронавирусом с помощью новых ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: