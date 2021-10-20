В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Саратовской области введут систему QR-кодов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Она заработает с 25 октября, написал вице-губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", – говорится в публикации.

Бусаргин отметил, что с 25 октября данная мера коснется объектов культуры, а с 29-го числа начнет действовать и в отношении фитнес-центров, бассейнов и аквапарков, кальянных, а также заведений общепита, за исключением тех из них, что работают навынос или расположены на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзала. Действие меры продлится до 11 ноября текущего года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.

