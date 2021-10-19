На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Заехать в отели на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кода о сделанной прививке от COVID-19 или перенесенной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
Данное правило распространяется и на посещение заведений общепита, а также культурных и спортивных мероприятий, проходящих в помещениях.
Кроме того, в регионе усилят контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах.
В Минздраве объяснили, что новые ограничения вводятся для снижения темпов распространения COVID-19 и стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.
Ранее QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест ввели в Санкт-Петербурге. Они начнут действовать с 1 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В регионах пытаются справиться с коронавирусом с помощью новых ограничений
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