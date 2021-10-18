В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Санкт-Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации", – сообщили в пресс-службе городской администрации.

В предпраздничный период, с 1 по 3 ноября, петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Исключение составляют те работники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Помимо этого, с 15 ноября QR-код будет необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах и иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках. Понадобится QR-код и на церемонии торжественной регистрации брака.

С началом зимы в силу вступят и другие ограничительные меры. Так, с 1 декабря QR-код потребуется жителям и гостям Северной столицы, желающим попасть в заведения общепита.

"С 1 декабря это условие (о необходимости предъявления QR-кода. – Прим. ред.) вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха", – говорится в сообщении.

Ранее Беглов заявил о возможном усилении COVID-ограничений в случае роста заболеваемости коронавирусом, подчеркнув, что эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге контролируемая, но непростая.

За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса, из которых 6 823 пришлись на Москву, а 3 097 выявили в Санкт-Петербурге.

