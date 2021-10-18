Беглов допустил усиление COVID-ограничений в Петербурге

Фото: gov.spb.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможном усилении COVID-ограничений в случае роста заболеваемости коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".
Он уточнил, что эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге контролируемая, но непростая.
По словам Беглова, на данный момент во всех медицинских учреждениях Петербурга есть все необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Кроме того, создаются дополнительные места для пациентов с COVID-19.
"Наращиваем инфекционный коечный фонд. На этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией составит 9,5 тысячи. Число коек увеличено за счет оказания плановой помощи в стационарах", – сообщил Беглов.
В настоящее время в Санкт-Петербурге сохраняется требование о ношении защитных масок в общественных местах. Руководители госучреждений и предприятий должны обеспечивать наличие как минимум у 80% сотрудников либо QR-кода о прививке, либо QR-кода о перенесенном коронавирусе, либо документа, который подтверждает вакцинацию первым компонентом препарата.
Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый допустил новые ограничения в регионах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19. По его словам, из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в субъектах РФ могут быть введены дополнительные ограничения, включая посещение заведений общепита и фитнес-центров только по QR-коду.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
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