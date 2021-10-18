Вирусолог объяснил, почему РФ захлестнула более мощная волна коронавируса

В России пятый день подряд обновляет максимум число выявленных случаев коронавируса. Власти называют сложившуюся ситуацию сложной. Вместе с тем специалисты предупреждают о наступлении в стране "суперволны". Разбираемся, с чем связан такой рост заболеваемости, а также когда она пойдет на спад.



"Суперволна" коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Таким образом, пятый день подряд этот показатель обновляет максимум. Кроме того, обновляются рекорды по смертности. Всего с начала пандемии было зафиксировано 8 027 012 случаев заражения. При этом 7 017 055 человек выздоровели.



47 558 639 человек по всей стране. Кроме того, на портале можно ознакомиться с тепловой картой по эпидемиологической ситуации в РФ.

С 16 октября в России также запустили счетчик вакцинации, который показывает данные о количестве человек, привившихся от коронавируса. С подробной информацией можно ознакомиться на портале стопкоронавирус.рф . По последним данным, полную вакцинацию прошличеловек по всей стране. Кроме того, на портале можно ознакомиться с тепловой картой по эпидемиологической ситуации в РФ.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что инфекция в таких масштабах продолжит атаковать население РФ еще как минимум полгода. "Текущая волна будет частью большой "суперволны" осень-зима-весна. Сейчас видим только часть этой "суперволны", – пояснил эксперт в беседе с изданием URA.RU.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Во второй половине ноября у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее январская волна и затем, скорее всего, весенняя. Сильной стабилизации ситуации не будет.

Согласно его прогнозу, ожидать низких цифр по количеству заболевших ближайшие полгода точно не стоит. В свою очередь, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что остановить циркуляцию COVID-19 в России поможет вакцинация более 80 % населения.

"Конечно, того коллективного иммунитета, который сейчас есть, недостаточно, и уже очевидно, что 70–80 % (привитого населения. – Прим. ред.) недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, темпы распространения инфекции в том числе связаны с мутациями вируса, против которых имеющиеся сегодня вакцины работают хуже.



Последствие безответственности

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев считает, что причина такого прироста заболеваемости в России непосредственно связана с более заразным штаммом коронавируса, господствующим в стране.

"У нас сейчас по сравнению с прошлым годом принципиально более заразный штамм циркулирует в России, как и в большинстве стран. И он с большей вероятностью заражает людей. Это, к сожалению, касается и вакцинированных тоже", – отметил вирусолог в беседе с Москвой 24.

По мнению Скулачева, ухудшает ситуацию и то, что в российских регионах все еще недостаточное количество вакцинированных людей.

"Есть пример Москвы: когда цифры по заболеваемости растут, а больницы все еще не переполнены. И количество умерших меньше, чем во время других волн. В регионах, не имею в виду крупные города, люди по разным причинам все еще отказываются от прививок", – заявил специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог То, что мы имеем сегодня, это в том числе последствия отказов от вакцинации. До тех, кого не смог заразить предыдущий вариант, добрался "Дельта"-штамм. С этим связан рост заболеваемости в России.

Скулачев считает, что стабилизация ситуации с коронавирусом в большей степени зависит именно от самих россиян.

"Как только люди возьмутся за голову и поймут, что происходит, что нужно вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски всем, и будут, я предполагаю, введены той или иной степени жесткости ограничения, нам удастся снизить уровень заболеваемости", – пояснил вирусолог.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Похоже, что мы близки к пику. Надеюсь, что где-то 2–3 месяца. Но все это гадания на кофейной гуще. И преодолеть пик поможет только осознанность граждан.

Отличным примером в этом смысле он назвал Великобританию. По словам Скулачева, люди из групп риска там вакцинированы тотально, что позволило сделать коронавирусную инфекцию не такой опасной. "Цифры заболеваемости там стабильно высокие, однако смертность значительно ниже, чем в зимнюю эпидемию", – пояснил вирусолог.

Британцам удалось "превратить" коронавирус по уровню общественной опасности в обычный грипп, заключил эксперт.