Иммунолог рассказал, когда в РФ начнется снижение заболеваемости COVID-19

В России в последние дни фиксируют резкий прирост суточной заболеваемости COVID-19. В Минздраве РФ заявили, что ситуация в стране с коронавирусом остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Выясняем, когда она может стабилизироваться, а заболеваемость – пойти на спад.



Напряженная ситуация

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. По его словам, сегодня под наблюдением врачей остаются более 1 миллиона 38 тысяч пациентов с COVID-19.

"Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения. В среднем на каждом участке сегодня в стране находятся до 14 пациентов, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка", – указал он.





Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется.

По состоянию на 8 октября в стране подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, за минувшие сутки зарегистрировано 936 смертей пациентов, что является новым максимумом. При этом выздоровели 20 566 человек.

Днем ранее было зафиксировано максимальное с начала 2021 года число заболевших COVID-19 – более 27,5 тысячи человек. Всего с начала пандемии в России было выявлено 7 717 356 случаев коронавируса, победить болезнь смогли 6 819 796 человек.

На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах анонсировали введение новых ограничений. В частности, в Воронежской области вводят систему QR-кодов для допуска граждан в некоторые учреждения. В Республике Татарстан с 11 октября цифровой код также понадобится на входе в рестораны, торговые центры и спортзалы. В Саратовской области сделают обязательной вакцинацию от COVID-19 для учителей и госслужащих, а в Нижегородской области – для работников промышленных предприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости можно остановить с помощью соблюдения всех эпидемиологических мер и повышения уровня коллективного иммунитета за счет вакцинации.



Когда ждать снижения?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 связал большой прирост заразившихся COVID-19 с недостаточным уровнем вакцинации и сезонным фактором. По его словам, пик заболеваемости в России еще не наступил, он впереди.

"Думаю, что еще до ноября должно прирастать количество заразившихся, то есть еще месяц придется потерпеть. Предполагаю, что до 35 тысяч в сутки мы можем дойти и даже перейти этот порог", – подчеркнул специалист.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Но с 5–10 ноября должны начаться стабилизация и медленное движение вниз. В каждом конкретном регионе все будет зависеть от введенных ограничительных мер. Причем эффективные меры обычно срабатывают только через три-четыре недели.

Кроме того, по мнению Крючкова, максимальное количество смертей также ожидается в ноябре, но уже в середине месяца или чуть позже. В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что пик заболеваемости в России сместится на декабрь-январь.

"Мы все время говорим о достижении коллективного иммунитета и не можем достигнуть его из-за низкого уровня вакцинации. Те люди, которые получали вакцину в начале 2021 года, у них иммунитет ослабевает, и они тоже становятся восприимчивы к коронавирусу. Если не провести их ревакцинацию в сжатые сроки, то все это будет продолжаться до бесконечности", – пояснил он в интервью Москве 24.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Люди, переболевшие COVID-19, через полгода практически утрачивают иммунитет и снова становятся восприимчивыми. Иммунитет к ОРВИ относительно нестойкий, соответственно, он сохраняется всего лишь на сезон.

Иммунолог также добавил, что основной источник распространения коронавирусной инфекции – непривитое население, включая детей.