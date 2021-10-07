Власти Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

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Власти Воронежской области приняли решение ввести систему QR-кодов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
В материале отмечается, что с 1 сентября по 7 октября количество заболевших коронавирусом увеличилось с 13 тысяч до 30. При этом ежедневно в больницы попадают более 700 человек.
"Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в соцобъектах. <...> Ежедневно ставятся новые рекорды смертности", – продолжили в правительстве.
Как поясняют власти региона, тревожные цифры по заболеваемости и смертности становятся следствием недостаточных темпов вакцинации. Кроме того, граждане не всегда соблюдают меры безопасности в общественных местах. Все это не позволяет сформировать коллективный иммунитет.
На сайте утверждается, что сложившаяся эпидобстановка вынудила власти ввести новый пакет ограничений.
"Среди новых ограничений – обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения", – отметили в правительстве.
В материале добавляется, что другого пути в вопросе сдерживания нынешней волны коронавируса нет.
С начала пандемии в Воронежской области выявили 137 460 случаев коронавируса. При этом 6 002 пациента скончались от заболевания.
Ранее о введении QR-кодов для посещения ресторанов, торговых центров и спортзалов объявили власти Татарстана. Сообщалось, что новые ограничения начнут действовать с 11 октября.
До этого стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.
В частности, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.
В регионах из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят новые ограничения
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