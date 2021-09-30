Самарская область введет QR-коды для посещения фитнес-центров и кинотеатров с 11 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Самарской области с 11 октября введут QR-коды для посещения фитнес-центров и кинотеатров. Это следует из постановления губернатора региона, сообщает РИА Новости.

Также QR-коды будут введены для посещения театров, концертов, цирков и других культурно-досуговых учреждений.

В понедельник, 27 сентября, на региональном оперштабе власти Самарской области приняли решение о введении QR-кодов, на подготовку и организацию процесса было отведено две недели. Также сообщалось, что губернатор поручил коллегам провести встречу с представителями заведений общепита и разработать дополнительные противоковидные меры.

В постановлении главы региона отмечается, что власти муниципалитетов, исходя из ситуации с COVID-19, будут самостоятельно решать вопрос о переводе школьников 6–10-х классов на онлайн-обучение.

Ранее сообщалось, что в Саратове школы перейдут на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Также неустойчивая эпидемиологическая ситуация сложилась в Якутске, где с 25 сентября на домашнее обучение перевели школы.

