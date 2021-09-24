В Саратове школы перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школы Саратова с 27 сентября перейдут на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с предложением о переходе на онлайн-формат обучения выступил заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской области.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости коронавирусом в различных российских регионах. В стране на протяжении восьми недель наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом в данный момент в регионах РФ фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса.

