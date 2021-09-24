В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости коронавирусом в регионах РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в различных российских регионах. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

По данным специалиста, в стране на протяжении восьми недель наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом в данный момент в регионах РФ фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса.

"Пока он (рост заболеваемости. – Прим. ред.) составляет 6–7% в разных регионах, но таких регионов 36", – сообщил Горелов.

Как считает эксперт, дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от уровня вакцинации населения. Он отметил, что только вакцинация поможет не допустить появления новых штаммов коронавируса.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой.

Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России "Дельта"-штамм, объяснял он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.

Вместе с тем председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что российские власти не планируют вводить локдаун, однако гражданам "нельзя расслабляться". Она подчеркнула, что такие меры, как ношение масок, соблюдение безопасного расстояния и ограничение массовых мероприятий, должны сохраняться, но избирательно.