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Российские власти не планируют вводить локдаун. Оснований для ужесточения коронавирусных ограничений в стране нет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет", – сказала она журналистам.

Однако Матвиенко подчеркнула, что людям нельзя "расслабляться".

"Те меры предосторожности - и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий - пока это должно сохраняться, но избирательно", – добавила она.

В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За минувшие сутки в России подтвердили 19 706 новых случаев заражения. Из них на Москву пришелся 1 991 случай.

Глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова прокомментировала рост заболеваемости, заявив, что он связан с интенсификацией контактов между горожанами после окончания сезона отпусков и началом нового учебного года.

Оснований для ужесточения мер власти не видят. В период подъема заболеваемости напоминают о важности средств индивидуальной защиты и своевременной вакцинации, способной снизить тяжесть течения болезни.