Оперштаб прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с интенсификацией контактов между горожанами после окончания сезона отпусков и началом нового учебного года. Об этом заявила глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова.
По ее словам, количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 24% по сравнению с прошлой неделей, а число госпитализаций – на 15%.
"Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", – сказала она.
Ракова также подчеркнула, что в городе развернуто достаточное количество коек для пациентов с COVID-19, при этом специалисты постоянно исследуют геном SARS-Cov-2, чтобы знать, с какой его разновидностью врачи имеют дело. Сейчас в Москве преобладает штамм "Дельта".
В период подъема заболеваемости важно носить маски, а также своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию, поскольку прививка способна снизить вероятность инфицирования, а также защитить от тяжелого течения болезни, заключила заммэра.
Ранее о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, неделей ранее ухудшение ситуации наблюдалось в 11 регионах страны, на этой же неделе их число достигло 36.
В России растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ – Роспотребнадзор
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