В Роспотребнадзоре оценили распространение "Дельта"-штамма в России

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил распространение "Дельта"-штамма коронавируса в России. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал специалист, штамм "Дельта" оказался в РФ в конце апреля 2021 года и к середине лета стал доминирующим.

"Буквально за пару месяцев штамм "Дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", – подтвердил Хафизов.

По мнению ученого, другие известные штаммы уступают разновидности "Дельта". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться.

Хафизов также предположил, что "Дельта"-штамм чаще всего встречается в странах, где секвенирование поставлено на поток.

В свою очередь, в Южной Америке сейчас фиксируется рост случаев нового штамма "Мю".

"Однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", – заверил Хафизов.

Он добавил, что в июле вариант "Мю" начал распространяться в США, но затем был вытеснен "Дельта"-штаммом.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее допустил, что "Мю"-штамм уже может быть завезен в Россию. Эксперт добавил, что эта версия может стать доминирующей, если другие штаммы представлены на той или иной территории в меньшей степени.