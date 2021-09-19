Эксперт рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад

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Специалисты ожидают спада заболеваемости коронавирусом в России к концу января 2022 года, рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, к такому прогнозу эксперты пришли исходя из средней продолжительности вспышек COVID-19.

"По коронавирусу волна длится в среднем 4–6 недель. Если она начнется в конце октября – ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад", – приводит слова Исаева РИА Новости.

При этом он отметил, что на январских праздниках еще может наблюдаться "динамика догоняющих госпитализаций". В настоящее время, подчеркнул эксперт, серьезный подъем заболеваемости наблюдается в российских регионах, в то время как в Москве ситуацию с коронавирусом можно назвать "более спокойной".

Исаев отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового "Мю"-штамма. Он добавил, что уже существует предположение ученых о том, что данный штамм может уклоняться от антител, сформированных в ходе вакцинации или после перенесенного COVID-19.

"Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется", – добавил специалист.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования. Ранее случаи инфицирования данным штаммом коронавируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1 процента.