Эксперт допустил, что новый "Мю"-штамм коронавируса уже завезен в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новый штамм коронавируса "Мю", возможно, уже проник на территорию России, заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
По его словам, в тех странах, где штамм "Дельта" не получил широкого распространения, "Мю" уже вытесняет остальные штаммы.
"Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "Мю", – приводит слова специалиста ТАСС.
Он отметил, что сейчас эксперты "видят конкуренцию" между штаммами "Дельта" и "Мю".
Ранее Всемирная организация здравоохранения отнесла вариант коронавируса "Мю" к штаммам, вызывающим интерес. Тогда случаи инфицирования данным штаммом были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1 процента.
В начале сентября во ВОЗ заявили, для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования.
В конце августа сообщалось, что в России случаи инфицирования "южноафриканским" штаммом выявлены не были. Как полагают специалисты Роспотребнадзора, это связано с тем, что "Дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, что приводит к его доминирующему положению как в мире, так и на отдельных территориях.
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