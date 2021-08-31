В "Векторе" заявили, что "южноафриканский" штамм коронавируса не обнаружен в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Случаи заболевания "южноафриканским" штаммом коронавируса на территории России не были выявлены, поскольку вариант "Дельта" вытесняет другие мутации вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вытеснение других генетических линий вируса вариантом "Дельта" приводит к его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях.
Сотрудники Роспотребнадзора постоянно занимаются мониторингом распространения различных мутаций коронавируса в мире, а центр "Вектор" рассматривает эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против актуальных вариантов коронавируса.
"Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", – сказали в "Векторе".
Ранее ученые обнаружили в ЮАР новый штамм коронавируса, распространяющийся со скоростью наиболее опасных штаммов "Бета" и "Дельта".
Исследователи отметили, что в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2 процента секвенированных образцов, в июне – 1,6 процента, а в июле этот показатель составил 2 процента.
"Вектор" изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против "индийского" штамма коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: