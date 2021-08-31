В "Векторе" заявили, что "южноафриканский" штамм коронавируса не обнаружен в России

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Случаи заболевания "южноафриканским" штаммом коронавируса на территории России не были выявлены, поскольку вариант "Дельта" вытесняет другие мутации вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вытеснение других генетических линий вируса вариантом "Дельта" приводит к его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно занимаются мониторингом распространения различных мутаций коронавируса в мире, а центр "Вектор" рассматривает эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против актуальных вариантов коронавируса.

"Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", – сказали в "Векторе".

Ранее ученые обнаружили в ЮАР новый штамм коронавируса, распространяющийся со скоростью наиболее опасных штаммов "Бета" и "Дельта".

Исследователи отметили, что в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2 процента секвенированных образцов, в июне – 1,6 процента, а в июле этот показатель составил 2 процента.

