Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:32

Врачи оценили опасность штамма "Дельта" для детей

медицина общество

Фото: depositphotos/belchonock

Дети подвержены заражению "Дельта"-штаммом коронавируса так же, как и взрослые. Об этом рассказали специалисты, опрошенные РИА Новости.

По словам инфекциониста Андрея Позднякова, болезнь у несовершеннолетних протекает сейчас тяжелее, чем, например, год назад.

"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим "Дельта"-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", – сказал врач.

Он также отметил, что у детей чаще регистрируются поражения легких и тромбозы, а также возникают постковидные синдромы.

"Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", – добавил эксперт.

В свою очередь эпидемиолог Дарья Тихонова отметила, что перед началом нового учебного года школьникам следует предпринять меры безопасности для профилактики коронавируса, к которым добавилась вакцинация. По ее словам, основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный.

"Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", – добавила Тихонова.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что новые штаммы коронавируса не представляют высокой опасности для детей.

Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Об этом ранее рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать