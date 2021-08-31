Врачи оценили опасность штамма "Дельта" для детей

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Дети подвержены заражению "Дельта"-штаммом коронавируса так же, как и взрослые. Об этом рассказали специалисты, опрошенные РИА Новости.
По словам инфекциониста Андрея Позднякова, болезнь у несовершеннолетних протекает сейчас тяжелее, чем, например, год назад.
"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим "Дельта"-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", – сказал врач.
Он также отметил, что у детей чаще регистрируются поражения легких и тромбозы, а также возникают постковидные синдромы.
"Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", – добавил эксперт.
В свою очередь эпидемиолог Дарья Тихонова отметила, что перед началом нового учебного года школьникам следует предпринять меры безопасности для профилактики коронавируса, к которым добавилась вакцинация. По ее словам, основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный.
"Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", – добавила Тихонова.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что новые штаммы коронавируса не представляют высокой опасности для детей.
Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Об этом ранее рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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