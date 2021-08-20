Мурашко заявил об увеличении числа случаев COVID-19 среди детей

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это произошло из-за того, что коронавирус стал агрессивней.
"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей", – сказал глава Минздрава.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты организации порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19.
Также Минздрав РФ разрешил применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Вакцинацию могут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19.
Минздрав порекомендовал прививать беременных из группы риска с 22 недель
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