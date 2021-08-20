Эксперт объяснил высокий уровень смертности от COVID-19 среди мужчин

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Смертность от коронавируса среди мужчин выше, чем среди женщин. Это связано с особенностями гормональной системы, об этом URA.RU рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов, у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже", – рассказал эксперт.

По его словам, иммунная система женщин способна добираться до самого вируса, антитела легче проникают в клетки вируса.

"Антитела в большом количестве проникают внутрь клетки, где находится вирус. У этой женской особенности есть и обратная сторона медали – у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма", – подчеркнул Болибок.

Отмечается, что низкий уровень тестостерона у мужчин провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, следовательно, COVID-19 протекает тяжелее.

"Опубликовано много работ, где говорится о том, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин тяжелее протекает коронавирусная инфекция. И это понятно, ведь, чем ниже тестостерон, тем выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х- хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный", – рассказала инфекционист Татьяна Чаленко.

Ранее ученые ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) уже заявляли, что вероятность смерти от коронавируса у мужчин выше, чем у женщин. Также частота летальных исходов зависит от возраста, уровня глюкозы и индекса массы тела.