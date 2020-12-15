В ФМБА назвали факторы, увеличивающие риск смерти при коронавирусе

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Специалисты ФМБА назвали факторы, которые влияют на риск летального исхода при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Эксперты разработали математическую модель, которая может предсказать тяжесть и течение коронавируса, используя для этого определенные показатели, добавляют в пресс-службе ФМБА.

Отмечается, что на вероятность смерти могут влиять возраст, индекс массы тела выше 30, пол, а также уровень глюкозы.

Ранее в Москве открыли уникальный сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сообщалось, что КТ-калькулятор создан совместно с учеными МГУ имени Ломоносова. Сервис сформирован на основе анализа данных более 500 тысяч человек.